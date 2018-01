Maná domina MTV Latino; Robbie Williams é o mais aplaudido Os grupos mexicanos Maná e Panda foram os grandes vencedores do prêmio MTV América Latina 2006, entregue na noite de quinta-feira no Palácio dos Esportes da capital mexicana, e o cantor britânico Robbie Williams, que se apresentou na última quarta-feira no Rio de Janeiro, foi o mais aplaudido pelo público. Esta foi a primeira edição do prêmio realizada fora dos Estados Unidos. No ano passado, a cerimônia deveria ter acontecido em Playa del Carmen, no Caribe mexicano, mas o furacão Wilma obrigou a transferir o evento para Miami. Shakira levou na categoria canção do ano, com Hips Don´t Lie. "A música não tem fronteiras ideológicas nem físicas. É emocionante ser premiada com uma cidade que fala da minha cidade do coração", disse ela, natural de Barranquilla. O grupo Maná recebeu os prêmios de melhor vídeo, por "Labios Compartidos", melhor artista de rock e Prêmio Lenda, pela sua trajetória artística. Mas quem roubou a noite foi o britânico Robbie Williams, vencedor na seção melhor artista pop internacional. No palco, ele baixou as calças para mostrar o traseiro, beijou uma fã e depois, ao receber o prêmio "Línguas", disse: "Quero Pôr Isto no Seu Clitóris". Lista completa de vencedores: Melhor solista ou intérprete: Julieta Venegas (SonyBMG) Melhor grupo ou duo: Panda (Warner) Melhor artista pop: Kudai (EMI) Melhor artista rock: Maná (Warner) Melhor artista alternativo: Panda (Warner) Melhor artista novo norte: Allison (SonyBMG) Melhor artista central: Juanes (Universal) Melhor artista novo central: Fonseca (EMI) Melhor artista sul: Gustavo Cerati (SonyBMG) Melhor artista novo sul: Axel (Universal) Melhor artista pop internacional: Robbie Williams (EMI) Melhor artista rock internacional: My Chemical Romance (Warner) Melhor artista novo internacional: James Blunt (Warner) Artista revelação: Panda (Warner) Promessa: Rua 13 (SonyBMG) Canção do ano: Shakira, "Hips Don´t Lie" (SonyBMG) Vídeo do ano: Maná, "Labios compartidos" (Warner), dirigido por Pablo Croce Artista do ano: Daddy Yankee (Universal) Lenda: Maná (Warner)