Mamma Mia! Integrantes do ABBA fazem rara aparição em Estocolmo Os quatro membros do grupo ABBA apareceram juntos na sexta-feira na estréia sueca do filme "Mamma Mia!", fazendo a alegria de fãs com sua primeira aparição pública em anos. Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad -- conhecida como Frida -- e Agnetha Faltskog surgiram no tapete vermelho em um cinema de Estocolmo acenando para as centenas de fãs. O filme aparece depois do musical "Mamma Mia!", que viajou o mundo com 22 canções do ABBA, incluindo "Dancing Queen", "Take a Chance on Me" e "The Winner Takes It All". Os quatro, que ficaram famosos ao ganhar o concurso Eurovision em 1974, se apresentaram todos juntos pela última vez em 1986, embora haja rumores de que eles cantaram juntos no aniversário de um amigo em 1999. Boatos dão conta de que eles chegaram a receber uma oferta de 1 bilhão de dólares para uma turnê de shows. Na estréia do filme, Agnetha e Frida abraçaram a atriz Meryl Streep, fazendo poses aos fotógrafos antes das três fazerem uma dança juntas. Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth estão no elenco do filme. Todos participaram de uma coletiva de imprensa dentro do cinema. Streep, Brosnan e Firth falaram sobre os desafios de cantar e usar as roupas de seus personagens. Ulvaeus elogiou os atores pelas habilidades vocais. "A maioria deles não acha que sabe cantar, mas eles cantam sim. Eu garanto", disse. Ao ser perguntada sobre sua canção do ABBA favorita, Streep respondeu: "Não poderia dizer. Eu honestamente não tenho uma canção favorita. É como dizer qual de seus filhos é seu favorito, qual filme é seu favorito."