Mallu Magalhães participa do 'Estadão + Música' para falar sobre o disco 'Vem'

Mallu Magalhães é a convidada desta semana no Estadão + Música. A cantora e compositora conversa ao vivo às 15h com o repórter João Paulo Carvalho. O bate-papo pode ser visto na página do Cultura Estadão no Facebook.

Em junho deste ano, Mallu lançou o elogiado Vem, seu quarto álbum de estúdio. Com 12 faixas, o disco chegou seis anos após Pitanga (2011) e trouxe o resultado de um mergulho profundo da cantora na música popular brasileira.

Gravado em São Paulo, Rio de Janeiro e Lisboa, onde mora atualmente, o trabalho foi produzido pelo marido de Mallu, Marcelo Camelo. Entre as músicas, estão as já conhecidas Você Não Presta, Casa Pronta, Será Que Um Dia e Navegador. Participe, mande sua pergunta para Mallu Magalhães.

