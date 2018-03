Mallu Magalhães, a jovem à beira da maioridade

O crescimento de Mallu Magalhães desde as suas primeiras aparições, em 2008, é evidente. Física e artisticamente. Em dois anos, ela ficou 10 cm mais alta (chegando a 1,71 m). Mas a jovem cantora e compositora, à beira da maioridade, mostra que também amadureceu musicalmente com seu segundo disco, que apresenta nesta sexta, 19, no Auditório Ibirapuera.

O álbum ‘Mallu Magalhães’ teve produção luxuosa de Alexandre Kassin e veio com mais músicas em português do que o anterior. Quando ficou conhecida, aos 15 anos, Mallu citava o folk e Bob Dylan como suas grandes influências. Agora, ela também flerta com ritmos como o reggae e a valsa. O namorado Marcelo Camelo participa da apresentação.

Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 2, 3629-1014. Sexta (19), 21h. R$ 30.