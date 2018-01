Major Lazer apresenta nova música com Anitta e Pabllo Vittar

O grupo de música eletrônica Major Lazer, formado pelos produtores musicais Diplo, Jillionaire e Walshy Fir, e que fez bastante sucesso com a música Lean On e parcerias com Justin Bieber, lança nesta quinta-feira, 1º, o seu mais novo EP. Know No Better chega às plataformas digitais com direito a participação de artistas brasileiras em uma das seis músicas inéditas do trabalho.

Em Sua Cara, o grupo convidou a cantora Anitta e a drag queen Pabllo Vittar para cantarem a música, bastante influenciada por ritmos brasileiros e latinos.

Esta já é a segunda parceria de Pabllo Vittar com Diplo. No incício do ano, o produtor trabalhou em uma faixa do seu álbum de estreia, Vai Passar Mal, a música Então Vai. O primeiro single da carreira de Pabllo, em 2015, aliás, foi uma versão para o sucesso Lean On, que recebeu o título de Open Bar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já Anitta dá com Sua Cara mais um passo para sua carreira internacional. Ainda na quarta-feira, 31, a cantora apresentou Paradinha, o seu primeiro single voltado para o mercado internacional e cantado totalmente em espanhol. Há poucas semanas, a cantora já havia colaborado também com a rapper australiana Iggy Azalea na música Switch, que estreou na TV dos EUA com uma apresentação ao vivo no programa The Tonight Show with Jimmy Fallon.

Além de Anitta e Pabllo Vittar, o EP Know No Better, do Major Lazer, conta com participações de outros artistas de origem latina, como o colombiano J. Balvin, Sean Paul e a ex-membro do grupo Fifth Harmony, Camila Cabello.