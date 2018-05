Mais uma banda na cidade

No começo era um rapaz, com um gravador antigo na mão, de frente para uma janela. Seis minutos depois, e um verso repetido incontáveis vezes, já são 30 pessoas, numa sala espaçosa e bem iluminada. A solidão se torna uma grande celebração. Uma enorme catarse de fofura e MPB indie. Em duas semanas, o vídeo de Oração, d’A Banda Mais Bonita da Cidade, foi visto 4,8 milhões de vezes. O suficiente para transformar o quinteto formado em Curitiba no centro das atenções.

Acontece que, na mesmas medida em que o vídeo passou a ser compartilhado entre amigos e se espalhou de forma viral e surpreendente, começaram a surgir as críticas às duas estrofes da canção: “Meu amor essa é a última oração / Pra salvar seu coração / Coração não é tão simples quanto pensa / Nele cabe o que não cabe na despensa” e “Cabe o meu amor! / Cabem três vidas inteiras / Cabe uma penteadeira / Cabe nós dois”.

No YouTube, mesmo canal de compartilhamento de vídeos na internet que deu fama à Banda Mais Bonita da Cidade, já é possível encontrar paródias da música Oração, com nomes como A Banda Mais Bonita da Internet, A Banda Mais Feia da Cidade e a Banda Mais Repetitiva da Cidade, entre outras variações.

Motivos para amá-los ou odiá-los não faltam. As opiniões se dividem. Mas isso não parece incomodar Uyara Torrente (vocal), Vinicius Nisi (teclados), Rodrigo Lemos (guitarra), Diego Plaça (baixo) e Luis Boursheidt, todos entre 24 e 29 anos. “Desde que tudo isso começou a acontecer com a gente, há umas duas semanas, acordamos e procuramos novas paródias sobre a ‘Oração’”, conta o carioca Rodrigo Lemos. Apesar de a banda ter sido criada em Curitiba, não há curitibano entre os cinco. Além do carioca Rodrigo, Diego e Uyara nasceram em Paranavaí, cidade no interior do Paraná, Vinícius é paulistano e Luis, gaúcho.

Oração foi colocada na internet numa terça-feira, dia 17, por volta do meio-dia, por Vinícius. “Ele saiu para almoçar e, quando voltou, já viu que o vídeo estava sendo compartilhado por pessoas que nem conhecíamos”, explica Rodrigo. A banda aproveitou o momento para marcar shows em São Paulo (hoje e dia 17), Belo Horizonte (dia 10, no Estúdio Bar) e Rio (dia 12, no Teatro Rival). “Frio na barriga sempre dá. É algo que não temos controle. Já toquei em São Paulo. Mas esta será a primeira vez com A B anda. É como perder a virgindade”, diz Rodrigo.

O grupo surgiu há dois anos, com Vinícius e Uyara. O propósito foi, desde sempre, reinterpretar canções de compositores desconhecidos. O hit Oração, por exemplo, foi criado pelo brasiliense Leo Fressato, amigo da trupe de Curitiba. Aos poucos, o resto da banda tomou forma. Em fevereiro, os cinco foram para casa de uma amiga em Rio Negro, no extremo sul do Paraná. Lá, gravaram três clipes oficiais de Canção Pra Não Voltar, Boa Pessoa e Oração.

Algumas outras pessoas estão ouvindo outras músicas nossas, mas de gravações amadoras.” Não é preocupante o fato de que o público que irá comparecer ao show, hoje, no Studio SP, não ter conhecimento do resto do trabalho da banda? “Este é o momento de mostrarmos outras facetas. Verão que nossa exibição é uma montanha-russa”, conta Rodrigo.

Apesar de dizer que o grupo chegou a ser sondado por algumas gravadoras, A Banda… planeja gravar o primeiro CD apostando na força do apelo da internet, que eles já mostraram ter. O disco será financiado pelos próprios fãs. Por meio do site Catarse (http:catarse.me/pt/abandamaisbonitadacidade) é possível escolher quais das 12 músicas entrarão no álbum, fazendo uma doação para cada uma – a única, até agora, a estar quase paga é Oração, claro.

Sobre o rótulo de “banda fofa”, Rodrigo não se importa: “Se quiserem chamar assim, podem fazê-lo. Ainda não deu tempo de ficar incomodado com isso”. Para eles, o que importa é fazer com que o sucesso não seja efêmero, como costuma acontecer com os queridinhos da internet.

A Banda Mais Bonita da Cidade - Studio SP. R. Augusta, 591, Consolação. % 3129-7040. Hoje, às 22h. Grátis (troca por um agasalho). Outros shows Fusile (às 23h), Graveola e o Lixo Polifônico (à 0h) e Dead Lover’s Twisted Heart (à 1h).