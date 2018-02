Mais de mil fãs e muita emoção na despedida a Jair Rodrigues

Antes de o velório ser aberto ao público, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a família e amigos de Jair Rodrigues ficaram por cerca de 20 minutos reunidos, prestando as últimas homenagens ao artista. Na sequência, muito emocionados, a viúva Clodine e os filhos Jair Oliveira, com a mulher Tania Khalill, e Luciana Melo, participaram de cerimônia organizada pelo padre Pedro, da Paróquia Santo Antônio da Granja Viana, cujas orações foram acompanhadas pelo grande número de admiradores do cantor. Chorando bastante e bem abatida, Clodine se manteve ao lado do caixão, sendo amparada pelos filhos.

Foto: Alex Silva/ Estadão

