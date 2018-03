Mais de 300 passam mal durante show do RBD em Manaus Mais de 300 pessoas foram atendidas com desidratação e hipoglicemia durante o show de 1h15 do grupo mexicano RBD, na noite desta quarta-feira, em Manaus. O atendimento mais grave foi a uma estudante ferida no olho direito por estilhaços de uma lâmpada que explodiu em frente ao Sambódromo de Manaus, onde ocorreu a primeira apresentação da turnê da banda pelo País. Amanda Paixão da Silva, de 16 anos, segundo o médico que a atendeu, não corre risco de perder a visão. O show, que atraiu 20 mil pessoas ao Sambódromo, de acordo com a polícia militar, começou às 21 horas (horário de Manaus), com uma hora de atraso por conta de empurra-empurra na pista. Duas vezes, antes do show, um coordenador da organização pediu calma à platéia, caso contrário o grupo não iria entrar. Alfonso Herrera, um dos membros do RDB, pediu antes de entrar no palco: "Por favor, não empurrem, por favor, dêem um passo atrás". Em outubro do ano passado, numa tarde de autógrafos do grupo em um supermercado de São Paulo, três pessoas morreram e 40 ficaram feridas durante um tumulto. Durante todo o show de Manaus todos os seis membros do grupo pediram calma à platéia diversas vezes. "Tomem cuidado com os chiquititos (crianças)", disse Maite. Jéssica da Silva Torres, de 14 anos, ficou frustrada porque só conseguiu assistir às duas primeiras músicas. "Desmaei no empurra-empurra e só acordei no fim", lamentou.