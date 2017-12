Mais de 200 mil pessoas disputam ingressos pelo Live Earth Mais de 200 mil pessoas se registraram no site do Live Earth para conseguir ingressos para entrar no estádio Wembley, em Londres, que contará com a participação de Madonna, Red Hot Chili Peppers e James Blunt. Os organizadores do evento ecológico informaram que os interessados, cerca de 203 mil pessoas, tiveram 72 horas para se registrar até hoje no site e participar de um sorteio para ficar com algumas das 60 mil entradas disponíveis, que serão vendidas a US$ 110,00 (R$ 220). O concerto londrino do dia sete de julho terá 17 apresentações, com o objetivo principal de conscientizar o mundo sobre a questão do aquecimento global. Entre os artistas que já confirmaram presença, além de Madonna, Red Hot Chili Peppers e James Blunt, estão Genesis, The Black Eyed Peas, Corrine Bailey Rae, John Legend e Foo Fighters. Os organizadores disseram que as pessoas que forem selecionadas serão informadas amanhã, quarta-feira, por meio de mensagens eletrônicas para o celular. O Live Earth acontecerá em vários lugares do mundo simultaneamente, com shows no Rio de Janeiro (Brasil), Nova Jersey (EUA), Johannesburgo (África do Sul), Sydney (Austrália), Xangai (China) e Tóquio (Japão). "O Live Earth incluirá os artistas mais importantes do mundo em todos os continentes para unir o público para que façamos algo contra a mudança climática", declarou o fundador e produtor executivo do Live Earth, Kevin Wall. "Não só estamos criando os shows ao vivo mais espetaculares, mas também uma infra-estrutura sem precedentes de transmissão ao vivo para chegar ao público de todo o mundo", completou. A apresentação de Londres será transmitida ao vivo pela BBC através de um serviço de televisão e de rádio para mais de 120 países.