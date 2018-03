Mais 1.200 ingressos para show do AC/DC são colocados à venda

A produtora do show da banda australiana de hard rock AC/DC em São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 19, que disponibilizará 1.200 novos ingressos para a apresentação do grupo no Estádio do Morumbi no dia 27 de novembro.

As novas entradas estarão disponíveis nas bilheterias do Credicard Hall (Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro), pelos telefones 2846-6000 (São Paulo) ou 0300 789 6846 (demais cidades) e nos demais pontos de vendas espalhados pelo país, cuja relação pode ser encontrada no site www.ticketmaster.com.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todos os ingressos disponibilizados são para o setor Arquibancada Vermelha e custam R$ 170.