Maioria não paga para baixar álbum do Radiohead

Quase dois terços das pessoas que baixaram os arquivos do mais recente álbum da banda britânica Radiohead na internet não pagaram nada, segundo uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira. Os fãs da banda foram convidados a pagar o quanto quisessem pelos dez arquivos no formato MP3 que compunham In Rainbows, escolhendo um valor entre "nada" e o equivalente a US$ 200. Mas a empresa de monitoramento de internet Comscore descobriu que só 38% dos internautas estavam dispostos a baixar os arquivos quiseram pagar por eles. A maioria dos internautas que não desejou pagar - 60% - estava nos Estados Unidos, e 52%, na Grã-Bretanha, na enquete sobre o comportamento dos internautas feita com 2 milhões de usuários da internet. Mas a enquete revelou que entre os pagantes, os americanos se mostraram mais generosos. A média paga nos Estados Unidos foi de US$ 8,05, enquanto a média dos pagantes de outras partes do mundo foi de US$ 4,64. A diferença, segundo o site da Comscore, pode ser atribuída ao fato de que os consumidores dos Estados Unidos geralmente terem mais recursos para gastos supérfluos e porque lá é mais comum compartilhar arquivos. Mas especialistas da indústria fonográfica disseram que o relatório mostrou que só as bandas mais bem sucedidas podem se dar ao luxo de correr o risco de permitir que o consumidor decida o que quer pagar. "Mas em algum momento num futuro não muito distante, vão se esgotar os artistas que tiveram apoio de uma gravadora grande para ajudá-los a formar uma enorme legião de fãs como o Radiohead", disse Michael Laskow, diretor-executivo de Taxi, uma empresa que ajuda as bandas a conseguirem contratos com gravadoras. Durante os primeiros 29 dias de outubro, 1,2 milhão de pessoas em todo o mundo visitaram o site do In Rainbows, mas nenhum dado oficial sobre a quantidade de arquivos baixados foi divulgado. O Radiohead assinou recentemente um acordo para a venda de In Rainbows em lojas, embora ainda não tenha sido marcada uma data para isso. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.