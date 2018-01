Maestro venezuelano Dudamel critica Maduro por repressão

O reconhecido maestro venezuelano Gustavo Dudamel criticou o presidente Nicolás Maduro nesta quinta-feira, 4, por usar repressão para suprimir manifestantes após um músico de 18 anos membro do programa de orquestra jovem do país ser morto em manifestação anti-governo.

Ao menos 36 pessoas foram mortas na agitação que teve início no final de março, gerada por acusações de que Maduro está consolidando uma ditatura e revoltas por escassez de produtos básicos, que deixam muitos lutando para conseguir se alimentar.

“Eu peço urgentemente ao presidente da República e ao governo nacional para se corrigir e ouvir a voz do povo venezuelano”, escreveu Dudamel, de 36 anos, em sua página no Facebook.

“Tempos não podem ser marcados pelo sangue de nosso povo. Devemos à nossa juventude um mundo esperançoso, um país onde possamos andar livremente em desacordo.”

Até agora, Dudamel, diretor musical da Filarmônica de Los Angeles, havia mantido uma relação amistosa com o governo através do programa de orquestra jovem do país, conhecido como El Sistema.

Frequentemente visto como um embaixador musical da Venezuela, ele foi duramente criticado por líderes da oposição por se manter em silêncio durante três meses de protestos em 2014, nos quais 42 pessoas foram mortas.