Maestro John Neschling é demitido da Osesp

Por carta, assinada pelo presidente da Fundação do Conselho de Administração da Fundação Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o maestro John Neschling foi demitido da Osesp, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A carta, publicada somente nesta quarta-feira, 21, no site oficial da orquestra, tem data de 20 de janeiro. Veja também: ''Minha sucessão está sendo feita de maneira irresponsável'' Ouça execuções da Osesp com regência maestro John Neschling Leia a íntegra da carta de Fernando Henrique Cardoso Neschling já havia comunicado, no ano passado, que só permaneceria à frente da orquestra até o fim de 2010. Mas, diz a carta de FHC, as declarações do maestro ao jornal Estado de São Paulo, em entrevista publicada no dia 9 de dezembro, repercutiram negativamente entre a administração e os músicos da fundação, provocando uma série de reuniões entre os integrantes do conselho até que a decisão pela demissão de Neschling fosse tomada. O maestro será comunicado oficialmente de sua saída na quinta-feira, 22.