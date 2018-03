Maestro João Carlos Martins rege concerto gratuito na Sala São Paulo

SÃO PAULO - A Orquestra Bachiana Filarmônica do Sesi se apresenta neste sábado, 10, em concerto gratuito na Sala São Paulo.

Regida pelo maestro João Carlos Martins, a Bachiana Filarmônica vai tocar pela primeira vez repertório de espetáculo que será realizado Nova York no final do mês, com sinfonias de Bach, Vivaldi e Villa-Lobos, além de uma peça com participação da bateria da escola de samba Vai-Vai.

O ingressos serão distribuídos a partir desta terça-feira, 6, a partir das 14h na bilheteria do Masp. Cada pessoa poderá retirar duas entradas para o espetáculo. Neste mesmo dia, um ensaio geral da apresentação será aberto ao público no Teatro do Museu de Arte de São Paulo, às 19h.

Concerto Bachiana Filarmônica Sesi-SP

Regente João Carlos Martins

Sala São Paulo

Praça Júlio Prestes, 16

Sábado, 10 de setembro, às 21h

Informações: Fundação Bachiana - (11) 3045 - 0121