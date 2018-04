Maestro João Carlos Martins não tem previsão de alta

O maestro João Carlos Martins, de 76 anos, continua internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O quadro é de embolia pulmonar. Segundo informações da assessoria de imprensa do músico, ele já está no quarto e seu estado de saúde é estável. Não há previsão de alta.

João Carlos Martins participaria nesta quarta-feira, 25, de um concerto no Theatro Municipal de São Paulo em comemoração aos 463 anos da capital paulista. Como o Martins não tem previsão de alta, a apresentação foi feita pelo maestro assistente Edson Beltrami.

O maestro também tocaria o hino nacional brasileiro na abertura do Jogo da Amizade, um amistoso entre Brasil e Colômbia que homenageará os jogadores mortos na tragédia da Chapecoense. O jogo de futebol será realizado nesta quarta-feira, 25, às 21h45 no estádio do Engenhão, no Rio.

Outra apresentação, marcada para daqui duas semanas, entretanto, está garantida. João Carlos Martins toca ao lado do pianista brasileiro, Arthur Moreira Lima, em 2 de fevereiro no Citibank Hall, em São Paulo.