Mãe e filhos de Michael Jackson terão mesada de US$ 86 mil

A mãe e os três filhos de Michael Jackson receberão uma pensão mensal de US$ 86 mil do patrimônio do cantor, segundo uma decisão da Corte Superior de Los Angeles que veio à tona nesta quinta-feira, 17, informou a agência France Presse. A mesada de Katherine Jackson será de US$ 26 mil, enquanto Prince Michael, Paris e Prince Michael II terão direito a US$ 60 mil mensais.

No fim do mês de julho, os administradores do espólio do rei do pop pediram à Justiça americana uma autorização para pagar pensões à Katherine e às crianças. De acordo com os administradores, era Michael quem sustentava a mãe, por isso uma mesada seria necessária.

A Justiça da Califórnia autorizou o pagamento das pensões em 3 de agosto, mas o montante não havia sido revelado. Os advogados apenas revelaram que o valor era inferior ao solicitado por Katherine.

Michael Jackson faleceu em 25 de junho, vítima de uma parada cardíaca causada por excesso de medicamentos. A polícia qualifica a morte como homicídio, mas o caso ainda está em andamento.