Mãe de Michael Jackson receberá US$ 86 mil por mês

A mãe de Michael Jackson receberá US$86 mil para financiar a próprias despesas e as dos três filhos do falecido "rei do pop", revelaram nesta quinta-feira, 17, documentos apresentados perante um tribunal de Los Angeles (Califórnia).

Em seu testamento preparado em 2002, Jackson, que morreu no passado 25 de junho, deixou a maior parte de sua fortuna calculada em US$500 milhões a seus filhos e a sua mãe, Katherine, de 79 anos.

Segundo os documentos, Katherine Jackson receberá cada mês US$26.804 para despesas pessoais e outros US$60 mil para alimentos, vestuário, educação e entretenimento dos três filhos do cantor; Prince Michael, de doze anos; Paris Michael, de onze; Prince Michael II, conhecido também como "Blanket", de sete anos.

As três crianças vivem com sua avó e outros parentes na residência da família em Encino, Califórnia, disse o diário Los Angeles Times em sua edição eletrônica.