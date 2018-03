Mãe de Michael Jackson pede na Justiça a guarda dos netos

Katherine Jackson, mãe de Michael Jackson, solicitou à Justiça a guarda dos três filhos do cantor americano, morto na quinta-feira, como informou hoje o portal americano "TMZ", especializado em celebridades e confirmado pelo site do jornal Los Angeles Times.

Segundo o site do Los Angeles Times, os documentos foram apresentados na Corte Superior de Los Angeles na manhã desta segunda, 29, e uma audiência foi estabelecida para e de 6 de julho, às 8h30.

Conforme o texto dos papéis entregues pelos advogados de Katherine, a mãe biológica de dois dos filhos, Debbie Rowe, não mantém relações com eles, e isso seria prejudicial a Prince Michael Jr., que tem 12 anos, Paris Michael Katherine, de 11. Prince Michael II, de 7, é filho de mãe desconhecida. Eles estão vivendo com sua avó e seu avô, Joe Jackson, com quem mantém um "longo e estável" relacionamento, diz o documento.