Mãe de Michael Jackson ficará com a guarda dos filhos

A mãe de Michael Jackson, Katherine, ficará com a guarda dos três filhos do cantor, após firmar um acordo com a ex-mulher de Michael, Debbie Rowe, informou um advogado de Katherine nesta quinta-feira, 30, à rede CBS.

Debbie terá "direitos de visitação significativos" para ver seus dois filhos biológicos com o cantor - Prince Michael, 12, e Paris, 11. A mãe do terceiro filho do "Rei do Pop", Prince Michael II, 7, nunca foi revelada.

Segundo a rede NBC, Debbie renunciou aos direitos de pedir a guarda dos filhos. Katherine já detinha a guarda temporária dos filhos desde a morte de Michael, em 25 de junho.

"Trata-se de um acordo para garantir o melhor para as crianças, e não uma negociação de valores. Não houve dinheiro envolvido", disse Londell McMillan, advogado de Katherine. "Todas as questões foram resolvidas. Não há melhor solução possível para essas três crianças do que serem criadas sob os cuidados afetivos de Katherine", acrescentou.

O cantor escreveu em seu testamento de 2002 que queria que sua mãe cuidasse das crianças caso ele morresse. Seu espólio, avaliado em 500 milhões de dólares num anexo ao testamento, será confiado a um fundo familiar que beneficiará seus filhos, sua mãe e entidades beneficentes.

"Esse espólio vale, pelas minhas estimativas, uns 2 bilhões de dólares", disse McMillan, já considerando potenciais rendimentos. "Vocês ouvem falar em 500 milhões de dólares. Não comprem isso".

A laudo dos legistas sobre a causa da morte do astro pop ainda aguarda os resultados de exames, inclusive toxicológicos. Não foram divulgados detalhes sobre o sepultamento.