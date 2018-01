Mãe de Jackson nega que filhos do cantor estarão em reality

A mãe de Michael Jackson, Katherine, negou reportagem de uma revista que dizia que os três filhos do cantor iriam participar de um reality-show na televisão, dizendo que o pop star não gostaria de ver as crianças à vista do público.

As declarações de Katherine Jackson ao site especializado em celebridades "TMZ.com" foram feitas depois que a revista Us Weekly divulgou uma matéria, intitulada "Filhos de Michael Jackson vão aparecer em reality-show do A&E, em que dizia que a família do cantor estava em dúvida sobre incluir as crianças em um programa que ainda não estreou. Elas falariam sobre como estão lidando com a morte do pai.

Antes de ele morrer em junho, aos 50 anos, Michael Jackson protegia seus filhos Prince, de 12 anos, Paris, de 11 e Prince Michael II, de sete, do brilho da mídia que o cercava, e os obrigava a usar máscaras em público.

Katherine Jackson hoje é a guardiã legal das crianças, que apareceram em público pela primeira vez no espetáculo televisionado em memória ao cantor, em Los Angeles.

A Us Weekly sugeriu que os espectadores veriam em breve mais dos filhos de Jackson em "The Jacksons: A Family Dynasty", que deve ir ao ar em dezembro no canal A&E. A revista disse nesta quarta-feira que a matéria está correta.

O A&E não confirmou nem negou a história, mas disse que o reality-show falará sobre os irmãos de Michael, Jackie, Jermaine, Tito e Marlon.

"As filmagens estão sendo feitas agora mesmo", disse a A&E em comunicado. "Conforme a produção seguir adiante, é possível que os caminhos dos irmãos se misturem com outros membros da família Jackson, que podem ou não ser incluídos na série final".

O porta-voz oficial da família Jackson não quis fazer comentários.

Michael Jackson morreu em Los Angeles em 25 de junho de uma overdose de medicamentos. A polícia está investigando sua morte.