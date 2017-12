Mãe de Britney Spears se diz culpada pela vida da cantora

Lynne Spears, a mãe de Britney Spears, se sente culpada por tudo de ruim que aconteceu à cantora americana nos últimos tempos. Ela admitiu o fato à revista Life & Style. Veja também: Britney Spears terá que pagar despesas legais de seu ex-marido "Sinto-me culpada. Que mãe não se sentiria assim?", declarou Lynne à publicação. Além de ter enfrentado problemas com álcool e drogas, Britney recentemente se separou de Kevin Federline e ainda teve que lidar com a perda temporária da guarda dos seus filhos. "Eu gostaria de ter passado mais tempo com ela enquanto estava em turnê, mas não pude. Tinha que cuidar dos meus outros filhos. Não eduquei meus filhos para terem carreiras em Hollywood. Foi algo que explodiu na minha cara. E os grandes sonhos tornaram-se grandes dores de cabeça", acrescentou Lynne. A mãe da cantora também falou da atual relação de sua filha com Federline, aos quais se referiu como "boa pessoa". "Eles se preocupam com os filhos. Desejo que fiquem juntos. E acho que as coisas estão melhorando. Britney ama seus filhos do fundo de sua alma", declarou a mãe da cantora.