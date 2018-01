Madri receberá próxima edição do Rock in Rio O Rock in Rio 2008 terá, pela primeira vez na história do festival, duas sedes paralelas: Lisboa e Madri. Seguindo a estratégia de globalização da marca, iniciada com a edição de Lisboa, a organização do Rock in Rio anunciou a integração de Madri no mapa do evento. Em 2008, logo após a terceira edição de Lisboa, que será nos dias 30 e 31 de maio e 6, 7 e 8 de junho, Madri receberá o Rock in Rio nos dias 27 e 28 de junho e 4, 5 e 6 de julho. A Cidade do Rock, localizada em Arganda del Rey, a cerca de 20 minutos do centro de Madri, será construída para a primeira edição do festival na Espanha e poderá ser utilizada para outros eventos. Entre as atrações do Palco Mundo, destaque para Alejandro Sanz e Ivete Sangalo, que dividirão o palco com 18 artistas. A cidade portuguesa já recebeu duas edições do festival nascido em 1985 no Rio de Janeiro. O criador do festival, o empresário brasileiro Roberto Medina, apresentou nesta terça-feira o evento em Madri e pediu "o apoio da sociedade espanhola" para conquistar "algo importante" para causas ambientais e sociais com o evento. Mundo melhor O pedido também foi feito pelo cantor Alejandro Sanz, embaixador do projeto "Por um mundo melhor", através do qual, com o dinheiro arrecadado no Rock in Rio, diversas causas são financiadas. No evento, 5% do arrecadado com as entradas será destinado a programas de redução da emissão de carbono e para "fazer da música uma poderosa forma de comunicação que possa conscientizar a sociedade sobre a importância de cuidar do meio ambiente", afirmou Medina. Alejandro Sanz destacou "a necessidade de realizar um esforço comum" para chamar a atenção para o efeito estufa. Para o cantor, "é importante que um acontecimento destas características ocorra na Espanha, para que se possa mostrar que é possível realizar aqui um festival à altura dos maiores do mundo". Para a realização do Rock in Rio 2008, Arganda del Rey abrirá as portas da Cidade do Rock, um espaço com mais de 200 mil metros quadrados (o equivalente a 20 estádios de futebol). O espaço terá capacidade para abrigar 100 mil pessoas por dia, e sediará mais de 70 apresentações. O organizador do festival na Espanha, Gay Mercader, garantiu que o evento terá a participação de diversos artistas de peso. Segundo Mercader, "todos querem atuar no Rock in Rio, embora ainda seja cedo para fechar as complexas negociações para garantir a presença de estrelas do pop mundial". Nas quatro edições já realizadas, três no Rio de Janeiro (1985, 1991 e 2001) e duas em Lisboa (2004 e 2006), o festival reuniu mais de 4 milhões de pessoas, com quase 400 atuações ao vivo.