Madonna visita orfanato em meio a rumores sobre adoção A polêmica cantora Madonna visitou outro orfanato em Malawi em meio aos persistentes rumores de que ela planeja adotar um menino cujos pais morreram de AIDS. A pop star e seu marido, o diretor de filmes Guy Ritchie, viajaram para o vilarejo de Mchinji, perto da fronteira com a Zâmbia, onde ela distribuiu cópias de seu livro "The English Roses" (As Rosas Inglesas) para as crianças. Alick, um garoto de cerca de 12 anos, disse que foi a segunda vez que Madonna visitou a Casa da Esperança e que ela estaria querendo "levá-lo para outro país". Na semana passada, autoridades de Malawi disseram que foram informadas que Madonna planejava adotar um garoto. A porta-voz da cantora, Liz Rosenberg, negou.