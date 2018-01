Madonna visita o Malaui para inaugurar ala pediátrica de hospital

A estrela americana da música pop Madonna estava no Malauí nesta terça-feira, 11, para inaugurar uma ala pediátrica em um hospital, financiada por sua organização de caridade e que receberá o nome de um de seus quatro filhos adotados no país.

A unidade pediátrica Mercy James do hospital Queen Elizabeth de Blantyre, segunda maior cidade do Malauí, com capacidade para 50 leitos, foi construída em dois anos e inclui três salas de cirurgia.

Esta é a primeira unidade especializada em pediatria no país.

Fontes do governo confirmaram que Madonna, de 58 anos, está em Blantyre para a cerimônia de inauguração desta terça-feira, que deve contar ainda com a presença do presidente Peter Mutharika.

No início do ano, a artista americana adotou duas gêmeas de quatro anos, Esther e Stella, de um orfanato de Mchinji, no centro-leste do país, perto da fronteira com Zâmbia.

Madonna já havia adotado um menino, David Banda, em 2006 no mesmo orfanato e três anos depois, também no Malauí, a menina, Mercy James, ambos de 11 anos.

Em 2006, a cantora criou a fundação Raising Malawi, que trabalha em particular com os órfãos do país africano e na construção de hospitais.