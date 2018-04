Madonna visita feridos na montagem de seu show em Marselha

A popstar Madonna chegou neste domingo, 19, a Marselha para visitar as vítimas do acidente ocorrido na quinta-feira, 16, e que causou a morte de duas pessoas que trabalhavam na montagem no cenário da apresentação que ocorreria neste domingo na cidade francesa.

Vestida de preto, com um pingente em forma de cruz e óculos escuros, a cantora voou para a cidade, onde de qualquer forma deveria estar por conta do concerto, mas a apresentação foi suspensa depois do acidente.

Madonna chegou ao aeroporto de Marselha acompanhada de seus dois filhos adotados.

Um francês de 52 anos e um britânico de 23 morreram quando parte do cenário que ajudavam a montar caiu. Outras oito pessoas ficaram feridas. Autoridades investigam as causas do ocorrido.

A cantora viajou anteriormente para a Provença, para visitar a família de Charles Criscenzo, o técnico francês falecido no evento.

Madonna também visitou os feridos em dois hospitais de Marselha, mas não foi permitido ir ao estádio onde ocorreu o acidente.

Ainda são desconhecidas as causas que fizeram cair parte da instalação do cenário.