Madonna visita centro de menores em Maláui Madonna e sua filha de 9 anos, Lourdes Maria, visitaram um centro para crianças de rua que se beneficia do trabalho caritativo que a estrela pop realiza nesta pobre nação do sul da África. Madonna, com um chapéu de palha, chegou na quarta-feira com Lourdes Maria ao complexo de três edifícios, onde uma multidão de espectadores a recebeu gritando seu nome. "Bem feito, Madonna. Gostamos de você. Adote mais", dizia um cartaz carregado por Richmond Muchina. A cantora de 47 anos está em Maláui para supervisionar os projetos de sua organização Raising Maláui. Ela chegou na segunda-feira, com Lourdes e David Banda, o menino nascido no país africano, que está em processo de adoção pela pop star. Durante a visita da cantora, sons de canções e aplausos de crianças saíam do centro de reabilitação que proporciona alimento, roupa e educação a dezenas de crianças antes de que sejam reintegradas a suas comunidades. O programa Espiritualidade para Crianças, baseado na cabala judaica, o sistema de interpretação místico do Antigo Testamento do qual Madonna é devota, trabalha com o centro. Madonna obteve em outubro a custódia de David, então de 14 meses, durante uma visita ao Maláui. Sua atitude causou polêmica entre organizações que defendem os direitos das crianças e as autoridades locais, acusadas de ignorarem as leis para beneficiar a cantora, que tem sido generosa com o país. A artista disse que respeitou as leis. A atual visita dela ao Maláui acontece seis meses depois que a estrela e seu marido, o cineasta Guy Ritchie, assinaram documentos de adoção interina de David, que vai ficar com o casal por 18 meses até o governo do país decidir se autoriza a adoção permanente.