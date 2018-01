Madonna vira garota-propaganda e estilista da grife H&M Madonna será a nova garota-propaganda da campanha publicitária para o próximo outono-inverno da rede de departamentos sueca H&M (Hennes & Mauritz). A cantora tornou-se até estilista da H&M e criou um macacão esportivo que estará à venda nas filiais da rede em meados de agosto. Nas fotos da campanha, que será lançada no próximo mês, a rainha do pop veste seu próprio macacão. A popstar e a H&M assinaram um contrato milionário de longo prazo, que inclui o fornecimento de roupas para Madonna e sua equipe de 150 pessoas para os momentos "off stage" da turnê mundial Confessions. As roupas usadas no palco são assinadas por Jean Paul Gaultier. Com ajuda dos estilistas da marca, o macacão que Madonna criou para usar durante a turnê é preto, branco e roxo, e é composto por uma blusa aderente e feminina (de 29 euros) e por calças largas de strecht (de 19 euros). A próxima campanha publicitária da H&M conta com várias imagens de pessoas da equipe da cantora, como as dançarinas Sophia e Cloud, a maquiadora Gina Brooke, o diretor de produção Chris e a diretora Angela Becker. Não é a primeira vez que a intérprete do hit Hung Up empresta sua imagem para uma rede tão famosa. Ela já havia feito isso para a grife norte-americana Gap. Agora, aos 47 anos, a cantora faz seu bis.