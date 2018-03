Madonna vem ao Brasil em dezembro

Madonna chega ao Brasil no final do ano para apresentar sua nova turnê mundial. Os shows serão realizados no Rio de Janeiro, no Parque do Atleta em 1° de dezembro, em São Paulo no Estádio do Morumbi no dia 4 e em Porto Alegre, no dia 9, no Estádio Olímpico.

No Rio de Janeiro, a pré-venda de ingressos será realizada nos dias 02 e 03 de maio e a venda para o público em geral no dia 04. Os preços variam entre 200 reais (setor laranja) e 850 reais (pista premium).

A pré-venda em São Paulo será em 23 e 24 de abril e os ingressos estarão disponíveis para o público em geral no dia 25. Os valores vão de 170 reais (arquibancada laranja) a 850 (pista premium).

Já na capital gaúcha, a pré-venda acontece entre 24 e 25 de abril e a venda para o público em geral no dia 26. O ingresso mais barato custa 120 reais (arquibancada lateral) e o mais caro 800 reias (pista premium).

Mais informações estão disponíveis no site da produtora Time For Fun.

Na América Latina, Madonna também fará apresentações no México, no Chile e, pela primeira vez, na Colômbia. É provável que mais datas no continente sejam divulgadas, já que a Argentina ainda não foi anunciada.

Madonna, que começa sua turnê em Israel no próximo mês, volta ao Brasil para divulgar MDNA, seu o 12º álbum de estúdio. A última vez em que a cantora esteve por aqui foi 2008.