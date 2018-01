Madonna vai participar do Festival de Coachella A super-star Madonna vai se apresentar em abril no Festival de Coachella, na Califórnia, nos dias 28 e 29. O show será na segunda noite. "Eu nunca cantei neste festival, por isso estou especialmente empolgada", disse Madonna, que logo em seguida sairá para a turnê de divulgação do novo álbum Confessions on a Dance Floor. A informação veio do site Imdb.com. O produtor do festival Paul Tollett explicou que Madonna estará no festival porque apareceu a oportunidade. "Simplesmente surgiu e nós estamos muito animados". Têm presenças garantidas as bandas Sleater-Kinney e Fraz Ferdinand. Esta última abriu os show da banda irlandesa U2 em São Paulo, no Brasil, nos dias 20 e 21 de fevereiro. Madonna já participou de inúmeros festivais de música, como o beneficente Live 8. Neste ano, abriu o Grammy, mais importante prêmio musical dos Estados Unidos, com a banda virtual Gorillaz, e ganhou o prêmio de melhor artista feminina internacional no britânico Brit Awards.