Madonna vai doar US$ 3 milhões para órfãos africanos Madonna doará pelo menos US$ 3 milhões para ajudar os órfãos do Malauí, país localizado no leste da África. "Tendo dois filhos e aquilo que considero uma melhor perspectiva de vida, me sinto responsável por todas as crianças do mundo", disse a cantora norte-americana, mãe de Lourdes Maria e Rocco, à revista norte-americana Time. Madonna fala de um "grande projeto", que compreende o financiamento de US$ 1 milhão para documentar o problema social dos órfãos, mais uma parceria com o guru da economia do desenvolvimento mundial Jeffrey Sachs para programas de auxílio à saúde, agricultura e economia em um vilarejo do Malauí, país com 12 milhões de habitantes, um milhão deles crianças órfãs. A cantora, que deseja visitar a África em outubro, também se encontrou com o ex-presidente norte-americano Bill Clinton para uma eventual colaboração na idéia de levar medicamentos de baixo custo para a região. O Malauí também enfrenta outros grandes problemas, como a aids e a malária.