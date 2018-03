Madonna vai a jantar com Eike Batista e Sérgio Cabral

Madonna após visita à Casa do Saber, em São Paulo Foto: José Luiz da Conceição/AE

RIO - A cantora Madonna chegou às 21h20 desta quinta-feira, 12, ligeiramente atrasada, à casa do empresário Eike Batista, no Jardim Botânico, zona sul do Rio. Lá, jantou com Batista e a namorada, Flávia, com o governador do Rio, Sérgio Cabral e a primeira dama, Adriana Anselmo, o prefeito da cidade Eduardo Paes, a mulher, Cristine, além dos apresentadores Luciando Hulk e Angélica.

O encontro teve como objetivo levantar fundos para a ONG da cantora, Success for Kids, em sua versão brasileira. Ao contrário da noite de quarta-feira, 11,, quando sorriu para os fotógrafos ao sair de um restaurante, a cantora preferiu se esconder dos flashes e se abaixou no banco de trás do carro que a levava. Na rua do empresário, foi montado um esquema especial com policiais militares, guardas municipais e seguranças particulares, o que dificultou até a locomoção dos próprios moradores. A casa tem um muro de mais de 15 metros de altura, mais do que suficiente para proteger Madonna do assédio da imprensa. Até as 23h, ela não havia saído de lá.