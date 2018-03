Madonna termina suposto romance com Jesus Luz, diz tabloide

O suposto romance - nunca confirmado - entre a popstar Madonna, de 50 anos, e o modelo brasileiro Jesus Luz, de 22, pode ter tido seu último suspiro recentemente, segundo o tabloide britânico Daily Star.

O motivo do fim do relacionamento seria ciúmes. Recentemente, durante uma festa no apartamento do modelo, no Rio, foram tiradas fotos em que o rapaz aparece com uma amiga, a também modelo Luciana Costa, de 31 anos - amiga da BBB Priscila Pires -, o que teria irritado Madonna, de acordo com o tabloide.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um outro motivo seria a intenção de Madonna em adotar mais uma criança do Malawi. A própria cantora chegou a dizer que seria bom para o pequeno David Banda ter um irmão vindo do mesmo país. Segundo o tabloide, fontes próximas à cantora disseram que o fato dela ter um namorado tão mais jovem poderia impedi-la de obter permissão para adotar outra criança.

O casal se conheceu durante a passagem de Madonna pelo Brasil, onde fez cinco apresentações da Sticky and Sweet Tour. Após um dos shows, no Rio, foi feito um ensaio fotográfico no Hotel Fasano para a Revista W, onde a cantora aparecia em cenas sensuais com alguns modelos brasileiros, entre eles, Jesus Luz.

A partir de então, os dois passaram a ser fotografados juntos em diversas ocasiões no exterior. Madonna chegou a levá-lo para conhecer o centro de Cabala do qual faz parte.

A ex-namorada do modelo, Catharina Franca, que foi dispensada depois que ele conheceu a cantora, disse ao tabloide que Madonna é uma "velha ridícula", que não aceita o fato de já ter chegado aos 50. Para ela, logo Madonna encontrará um outro garoto para ser seu namorado.

O ator Sean Penn, ex-marido da cantora, também comentou o caso. Durante um evento em que se encontraram, ele fez uma provocação, dizendo-se surpreso com a rapidez com que ela adotou mais uma criança - referindo-se a Jesus.