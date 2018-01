Madonna tem novo recorde em seu currículo O novo disco da cantora Madonna, Confessions on a Dance Floor, está no primeiro lugar da parada de 40 países, enquanto o single Hung Up liderou as vendas em 41 países. Também está fazendo sucesso o single Sorry, que está em primeiro lugar da parada Dance da revista norte-americana Billboard, há sete semanas, e no topo da lista dos mais vendidos da Europa há três semanas. Este ano, Madonna abriu o Grammy junto com a banda virtual Gorillaz e ganhou o Brit Awards, premiação britânica, de melhor artista feminina internacional. Recentemente confirmou participação no Coachella Valley Music & Arts Festival, em Indio, na Califórnia, no dia 30 de abril. Esta é a primeira vez, em mais de 20 anos de carreira, que ela canta em um festival, sem contar as participações em eventos como o Live 8.