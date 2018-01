Madonna sugere que admiração de Gaga pode não ser recíproca

A "Material Girl" pareceu pouco entusiasmada ao falar da novata em entrevistas divulgadas nesta sexta-feira nos Estados Unidos. Disse que acha sua influência na música de Gaga "interessante" e "divertida", mas só "às vezes".

"Certamente acho que ela me cita bastante no seu trabalho. E às vezes acho que é divertido, lisonjeiro e bem feito", disse Madonna, de 53 anos, ao canal ABC News.

"Há muitas formas de ver isso. Não posso realmente me chatear ... porque obviamente eu a influenciei."

As duas divas são conhecidas por seus hits dançantes e atitudes provocativas, e as comparações não pararam desde que Gaga lançou seu single "Born This Way", em fevereiro passado.

A música foi instantaneamente comparada ao sucesso "Express Yourself", gravado em 1989 por Madonna.

"Quando eu a ouvi no rádio, eu disse: 'Isso parece muito familiar'", afirmou Madonna, sem explicar se achou isso bom ou ruim.

Em outra entrevista, à Newsweek, Madonna descreveu "Born This Way" como "uma maneira maravilhosa de refazer minha música... Eu reconheci as mudanças nos acordes. Achei... interessante."

"Born This Way" liderou as paradas em 19 países e se tornou a música de vendagem mais rápida na história do site iTunes, consolidando o sucesso de Gaga, de 25 anos.

(Reportagem de Jill Serjeant)