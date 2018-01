Madonna se muda para Lisboa para que filho treine na escolinha do Benfica

A cantora Madonna está hospedada em um hotel de Lisboa, enquanto aguarda a mudança para uma cidade próxima à capital portuguesa, para que seu filho de 11 anos possa treinar na escolinha de futebol do Benfica, informou a imprensa local.

"Madonna não é mais uma turista, é uma lisboeta", afirma a revista Visão, que reproduz fotos publicadas na conta de Instagram da estrela de 59 anos, feitas durante várias visitas a Portugal nos últimos meses.

A artista teria comprado recentemente uma casa na bucólica localidade de Sintra, a 30 quilômetros de Lisboa. O imóvel, do século 19, classificado como de interesse público, havia sido colocado à venda por 7,5 milhões de euros e a reforma pode demorar seis meses, de acordo com a Visão.

O jornal Correio da Manhã informou que David Banda, uma das quatro crianças adotadas por Madonna no Malauí, acaba de passar a integrar o centro de formação do Benfica em Seixal, ao sul da capital lusitana.

Depois de passar por um teste há alguns meses, o jovem "faz parte das categorias de base do clube" e vai morar na academia do clube até o início das aulas no Liceu Francês de Lisboa, segundo o jornal, que cita uma fonte ligada ao Benfica.

Em maio, Madona foi vista no centro de ensino, o que provocou os primeiros boatos sobre sua intenção de mudar para a região de Lisboa com os filhos adotivos.