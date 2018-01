Madonna quer Rupert Everett como padrinho de David A cantora norte-americana Madonna vai pedir a seu amigo, o ator britânico Rupert Everett, que seja o padrinho do bebê do Maláui que pretende adotar, segundo publicou nesta terça-feira o jornal The Sun. A popstar, de 48 anos, contou a seus amigos mais próximos que deseja que Everett, com quem protagonizou o filme Sobrou pra Você (The Next Best Thing), seja o padrinho de David Banda, de 1 ano e 1 mês. A adoção Madonna e seu marido, o cineasta Guy Ritchie, ficaram oito dias em Maláui e conseguiram a guarda temporária do menino. O pai de David, Yohane Banda, assinou os papéis permitindo que o filho fosse adotado e o juiz Andrew Nyirenda concedeu às celebridades a permissão para levar David para Londres. A criança chegou no dia 17 à mansão da "nova família" na capital britânica. Porém, a adoção da criança continua marcada pela controvérsia e pelas críticas de grupos de defesa de direitos humanos do país africano. No fim de semana, o pai biológico da criança admitiu, em uma entrevista à TV Reuters em sua casa na vila de Lipunga, que não entendeu os papéis que assinou e que não tinha intenção de dar permissão para a cantora adotar seu filho de forma permanente. O testemunho de Banda ocorreu uma semana depois de ele protestar contra grupos de direitos humanos que foram às cortes tentar impedir Madonna de adotar David. Madonna vai dar nesta quarta-feira sua versão dos fatos em uma entrevista à apresentadora norte-americana Oprah Winfley. A escolha de Rupert Madonna teria escolhido como padrinho do seu mais novo herdeiro Rupert, de 47 anos, pela experiência do ator na África com crianças portadoras do vírus HIV. A decisão foi vista como um claro sinal de que a cantora e Ritchie estão confiantes de que o processo de adoção do pequeno David será concluído. "Madonna e Rupert são amigos há anos e ele é uma das pessoas mais íntimas da cantora. A recente viagem dela à África foi, em parte, inspiração pelo trabalho de caridade feito pelo ator", declarou uma fonte próxima. "Ela sente que Rupert conhece bem a cultura africana e considera que ele será um bom guia para David durante seu crescimento", acrescentou.