Madonna quer comprar casa em Israel A cantora norte-americana Madonna quer comprar uma casa na Galiléia, por onde, de acordo com a tradição, o Messias passaria em sua segunda aparição na Terra, informou hoje o jornal israelense Yediot Ahronot. O jornal lembrou que a cantora, que vive em Londres com seu segundo marido, o produtor Guy Ritchie, e seus dois filhos, Lourdes Maria e Rocco, já vem aprofundando há alguns anos seus estudos sobre a Cabala, sistema religioso filosófico que reivindica o discernimento da natureza divina. Madonna já foi até rebatizada com o nome judeu Esther. A casa em questão está localizada no povoado de Rosh Pinna e ocupa um vale à beira do lago de Tiberias, por onde, segundo alguns textos religiosos, o Messias passaria. O jornal afirma ainda que, antes da anunciada aparição do Messias, Madonna dedicaria seu tempo à organização de um centro de estudos cabalísticos em sua casa. A atual proprietária do imóvel, contatada por agentes imobiliários britânicos a mando de Madonna, no início achou que se tratava de uma brincadeira, mas depois analisou melhor e fixou o valor de US$1 milhão."Não quero vender, mas se é para Madonna, posso fazer uma exceção", disse a proprietária. Madonna informou, recentemente, que vai participar, em abril, do Festival de Coachella, na Califórnia. Bandas como Fraz Ferdinand e Sleater-Kinney já confirmaram presença. A pop-star começou o ano com o pé direito: abriu o Grammy junto com a banda virtual Gorillaz e ganhou o Brit Awards, premiação britânica, de melhor artista feminina internacional. Emplacou seu single Sorry no topo da parada musical do Reino Unido e deverá seguir, após o Festival de Coachella, para a turnê de divulgação do novo álbum Confessions on a Dance Floor.