Madonna quer adotar menina cambojana

A cantora americana Madonna quer adotar uma menina do Camboja, seguindo o exemplo da atriz Angelina Jolie, revela nesta segunda-feira, 31, o tablóide britânico The Sun. Segundo o jornal, a cantora, de 49 anos, e seu marido, o diretor de cinema britânico Guy Ritchie, de 39, teriam enviado pessoas de confiança ao Camboja para que encontrem um bebê. Ainda de acordo com a publicação sensacionalista, Madonna se encantou pelo Camboja, como Angelina Jolie, mãe de quatro filhos, dos quais três são adotivos - um deles cambojano. Madonna já é mãe de uma menina de 11 anos, Lourdes, fruto de uma relação anterior com o preparador físico Carlos Leon; de um menino de 7, Rocco, que teve com Ritchie, e adotou um bebê de Malavi, David. Os problemas que o casal encontrou ao formalizar legalmente a adoção de David - algo que ainda não conseguiram concluir - foi outro dos motivos que levaram a cantora a decidir buscar sua nova filha no Camboja. O jornal The Sun afirma que Simon Chisale, encarregado de supervisionar a interação do casal com o bebê de Malavi, qualificou Madonna de "mãe segura e capaz".