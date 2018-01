Madonna posta no MySpace 'Hard Candy' antes do lançamento

A cantora americana Madonna postou nesta sexta-feira, 25, seu novo disco, Hard Candy, na rede de relacionamento social MySpace, quatro dias antes da data oficial do lançamento do álbum pela Warner Bros. Veja também: MySpace da Madonna Galeria de fotos com trajetória de Madonna Madonna fará show privado em Paris para mostrar novo disco Popstar Madonna diz ter medo do abandono e da solidão Madonna lança novo clipe com Justin Timberlake Site alemão libera trechos do novo álbum de Madonna A decisão da artista de colocar à disposição do público o material antes de que chegue às lojas não é inédita no mercado, pois grupos como Nine Inch Nails, Black Eyed Peas, Outkast e o rapper 50 Cent já fizeram o mesmo. Hard Candy, que contém 12 músicas e inclui parcerias com Timbaland, Justin Timberlake e Pharrell Williams, é o 11º álbum de estúdio na carreira de Madonna. O rapper Kanye West também aparece em Beat Goes On, a 8ª faixa do CD, repetindo a frase "I think I'm going to try something new." Se a artista alcançar o primeiro lugar de vendas com este disco, seria a sétima vez que realiza o feito nos Estados Unidos e romperia o empate que a une a Mariah Carey e Janet Jackson, ficando a apenas um sucesso de Barbra Streisand. Madonna compareceu na quinta-feira, 24, à noite ao Festival de Cinema de Tribeca (Nova York) à exibição do documentário "I Am Because We Are", dirigido por Nathan Rissman, que foi jardineiro da cantora e ajudou a cuidar de seus filhos. "Começou fazendo filmes caseiros dos meus filhos", disse Madonna à revista People. "E eram ótimos."