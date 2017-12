Madonna posa como dona de casa para Dolce&Gabbana

A Madonna recuperou suas raízes italianas para posar ao mais puro estilo do cinema neorrealista da Itália e de uma de suas musas, a atriz Anna Magnani, para a campanha da temporada primavera-verão 2010 da grife Dolce&Gabbana.

As imagens, publicadas em exclusiva pela edição italiana da revista "Vanity Fair" desta semana, mostram uma Madonna mais dona de casa que nunca, lavando pratos com um sensual vestido transparente com uma estética que lembra a utilizada pelo cineasta espanhol Pedro Almodóvar para a Raimunda, interpretada por Penélope Cruz em "Volver".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Madonna retomou a inspiração da Itália de seus antepassados paternos para posar para as câmeras do fotógrafo americano Steven Klein.

"A rainha do pop se jogou na cozinha para a nova campanha da Dolce&Gabbana", comenta a revista, que explica que não foi muito difícil para os desenhistas convencer Madonna a posar com um figurino de dona de casa, porque "as divas também comem espaguete".

"Ela adorou a coleção. É apaixonada e uma impressionante conhecedora do cinema italiano", comenta à revista Stefano Gabbana, que explica que a italiana Monica Vitti é uma das atrizes favoritas da cantora e que Madonna pode comer a massa que quiser por causa de "todo o exercício que faz".

A coleção da Dolce&Gabbana para a próxima temporada primavera-verão, segundo a grife em seu site, procura dar relevância à herança mediterrânea e à sensualidade italiana, em uma estética inspirada nos filmes neorrealistas, que contam entre seus expoentes com os diretores Luchino Visconti e Vittorio de Sica.