Madonna pode vir ao Brasil nesta quarta-feira

Além de Amy Winehouse, que está hospedada no Rio de Janeiro desde a manhã desta quarta-feira, 5, outra diva do pop pode estar a caminho ou até mesmo já ter chegado no Brasil.

Segundo a coluna de Cacau Menezes no jornal Diário Catarinense, o californiano Andrew Shack, o ex-presidente da Capitol Records Andrew Shack, confidenciou que Madonna viria ao País com o DJ Paul Oakenfold. Shack passou o réveillon em Florianópolis, e teria dito que ouviu a notícia da própria rainha do pop, por telefone.

Responsável pela abertura dos shows da última turnê de Madonna, Sticky & Sweet, Oakenfold é amigo da cantora. Ele se apresenta hoje à noite em Floripa.

O ex-namorado de Madonna, Jesus Luz, também está em Florianópolis por esses dias. Jesus postou, em sua página no Facebook, fotos dele em festas na ilha. Com um novo visual, de cabelos raspados.