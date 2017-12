Madonna não descarta voltar a adotar criança na África

A cantora americana Madonna não descarta voltar a adotar uma criança na África para ampliar sua família, conforme afirmou em entrevista exibida nesta segunda-feira, 7, à rede britânica de televisão GMTV.

Sobre a possibilidade de voltar a adotar, a cantora de 51 anos respondeu com um breve "nunca diga nunca", e deixou a porta aberta para dar um novo irmão a seus quatro filhos atuais.

Madonna adotou em Malauí o menino David Banda e a menina Mercy, que se uniram a Rocco, nascido de seu casamento com o britânico Guy Ritchie, e Lourdes, fruto de uma relação anterior.

A cantora americana, que ajuda 25 mil órfãos através do financiamento da ONG Raising Malawi, disse que está "muito orgulhosa" do trabalho que faz na África com as crianças. "Sinto-me muito realizada no que se refere a minha carreira e ao trabalho que fiz. Agora, tenho quatro filhos e gosto de achar que sou uma boa mãe. Sinto uma grande satisfação em todos os âmbitos da minha vida", disse Madonna.

Após sua separação de Ritchie, com quem morava em Londres, a artista retornou a Nova York, onde diz não sentir saudades dos pubs - seu ex-marido é o proprietário de um -, mas da privacidade. "Sinto saudades de poder passear pelo bairro. É mais aprazível, tranquilo e relaxado (em Londres) que em Manhattan", disse.