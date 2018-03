Madonna mostra demais no Grammy 2015

Aos 56 anos, Madonna continua ousada como nos tempos de 'Like a Virgin'. A cantora chegou à cerimônia do Grammy trajando um curto vestido da grife Givenchy, e fez a alegria dos fotógrafos ao arrumar a parte de trás da roupa, fazendo aparecer sua calcinha.

Ela é uma das estrelas do pop que se apresentam na cerimônia do Grammy. Neste mês, seu novo álbum, Rebel Heart, vazou integralmente. Kanye West, Avicii, Ryan Tedder, Nas, Diplo e até mesmo o boxeador Mike Tyson estão entre os colaboradores que participaram do novo álbum, que foi gravado em estúdios de Nova York, Los Angeles e Londres.