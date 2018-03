Madonna leva tombo durante show do Brit Awards

LONDRES - A cantora Madonna levou um tombo cinematográfico no palco, na quarta-feira, 25, quando fazia o show de encerramento do Brit Awards 2015, na 02 Arena, em Londres. No momento em que ela cantava Living for Love houve o acidente e ela caiu de costas no chão, sendo logo amparada pelos seus bailarinos e ajudantes de palco. Ao que parece, a capa de seu figurino Armani não se soltou do pescoço, como deveria acontecer, e a estrela foi puxada por um de seus dançarinos escada abaixo.

Rapidamente, a cena já virava meme e vídeos com a queda tomavam as redes sociais. Em alguns deles, se pode ouvir a reação de susto do público. Em algumas imagens, fica bem nítido o instante em que Madonna, que vestia figurino com uma enorme capa e inspirado em toureiros espanhóis, é puxada para trás, se desequilibra e rola pelos degraus da escada que integrava cenário de sua apresentação.

Por causa do acidente, a música parou por uns instantes, mas logo Madonna se levantou e continuou seu show.

"Armani me sufocou", dizia mais tarde, nas redes a diva sobre a queda, como que responsabilizando a famosa grife italiana pelo tombo. No Instagram, ela postou o desenho do seu figurino. "Minha linda capa foi amarrada muito apertada, mas nada consegue me parar e o amor me levantou. Muito obrigada pelo carinho, eu estou bem"! #livingforlove

Confira a cena: