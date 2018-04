Madonna lançará single em agosto antes de nova coletânea

A cantora americana Madonna está se preparando para lançar um novo single em agosto, junto com uma nova coletânea de seus maiores sucessos, informou nesta quinta-feira, 23, o site da revista especializada em música NME.

O single 'Celebration' é uma das duas novas canções presentes na nova compilação e será lançado no início de agosto, no dia 3.

A coletânea, também nomeada de 'Celebration', será lançada somente no dia 28 de setembro. As faixas foram escolhidas pela própria Madonna, além de algumas escolhas feitas por meio da votação dos fãs através da internet. 'Everybody', '4 Minutes', 'Express Yourself' e 'vogue' são alguns dos sucessos confirmados no novo álbum.

A nova coletânea terá duas versões, uma em disco único e outra em disco duplo. Além dos discos musicais, será lançado simultaneamente um DVD com imagens da carreira da cantora, inclusive vídeos inéditos.