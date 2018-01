Madonna lança vídeo durante programa 'American Idol' nesta quinta

Madonna será o assunto do mundo da música nesta semana. Na quinta-feira 02, a cantora lança uma prévia de seu novo vídeo durante o programa American Idol, nos Estados Unidos. A canção chama-se Give Me All Your Luvin' e faz parte do 12º álbum da artista, M.D.N.A.

No dia seguinte, o vídeo completo - dirigido por Megaforce - estará disponível no canal do YouTube da cantora e o single será lançado no formato digital para vendas no iTunes.

Encerrando a "semana Madonna", no domingo, 05, ela se apresenta pela primeira vez no Super Bowl, a final do futebol norte-americano. A performance da cantora no evento deve ter a duração de 12 minutos, onde serão apresentadas três ou quatro canções.

As cantoras M.I.A. e Nicki Minaj, que participam da canção Give Me All Your Luvin', são alguns dos nomes cogitados para cantar ao lado de Madonna no evento esportivo.

O álbum M.D.N.A. tem previsão de lançamento mundial para 26 de março. Seu último CD de músicas inéditas, Hard Candy, foi lançado em 2008.