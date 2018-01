Madonna lança novo clipe com Justin Timberlake

Prestes a lançar seu novo álbum - Hard Candy, com lançamento previsto no Brasil em 29 de abril -, a cantora americana Madonna estrela seu novo clipe, 4 Minutes, com o cantor Justin Timberlake. No vídeo, a venda desde quinta-feira, 3, com exclusividade pela loja virtual iTunes, mais uma vez a popstar, de 49 anos, exibe um corpo invejável e promete dominar as paradas de videoclipes ao redor do mundo. Veja também: Assista ao novo clipe 'Há uma parte de mim em cada disco que faço', diz Madonna Madonna lança álbum 'Hard Candy' via celular Revista revela capa do novo álbum de Madonna Novo single de Madonna vaza e se espalha na internet Dirigido pela dupla francesa Jonas e Francois - conhecidos no mundo pop como Justice e Kanye West -, o clipe foi filmado em Londres, durante fevereiro, e além de Timberlake conta com a participação do produtor Timbaland, que assina a produção desta e de outras faixas do novo álbum de Madonna. Hard Candy ainda deve trazer músicas como Beat Goes On, Candy Store e Give It 2 Me. O rapper e produtor Pharrell Williams e Nate Danja Hills - que ganhou notoriedade após produzir Gimme More, música de Britney Spears que a trouxe de volta as paradas - ainda participaram da produção do disco. A origem do título - 'bala dura', em português - se deve a obsessão da cantora por doces e traduz o clima do novo trabalho, que novamente aborda temas polêmicos com meiguice, de acordo com o site da artista. O primeiro single, 4 Minutes, já está no primeiro lugar no ranking de vendas do iTunes, e deve se tornar outro hit das paradas mundiais neste ano. "Eu vou te arrebentar, mas você vai se sentir bem com isso", afirmou a cantora em sua página, ao comentar o novo material. O novo álbum de Madonna sucede Confessions On a Dance Floor (2005), último disco inédito da cantora, que chegou ao primeiro lugar das paradas americanas e européias e rendeu hits como Hung Up e Sorry. Em março, a popstar que já vendeu mais de 200 milhões de discos, foi homenageada no Rock and Roll Hall of Fame.