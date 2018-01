Madonna lança linha de roupas e acessórios A cantora americana Madonna, que no passado já se arriscou fora do campo da música publicando um livro para crianças, apresenta agora uma linha de roupas e acessórios. "Nunca escondi meu amor pela moda", declarou a cantora, acrescentando que esta sua última empreitada "foi um desafio novo e criativo", segundo informa nesta quinta-feira, 15, o jornal britânico Daily Express. Madonna lançou na última terça-feira sua linha M by Madonna, uma coleção realizada em colaboração com a rede de lojas H&M, para a qual se inspirou no seu próprio guarda-roupa. "Madonna tem uma incrível intuição para a moda", comentou Margareta van den Bosh, responsável pelo estilo das roupas da H&M. Os artigos de M by Madonna chegarão às lojas em 22 de março, e custarão entre R$ 30 e R$ 600 (11 e 220 euros). Fundada na Suécia em 1947, a H&M possui mais de 1300 lojas em 24 países.