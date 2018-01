Madonna lança filme e CD da turnê 'Rebel Heart Tour' em setembro

Está marcado para 15 de setembro o lançamento do filme Madonna: Rebel Heart Tour em versão para download, DVD e Blu-Ray com bônus, além de CD com os melhores momentos da turnê. Também será lançado um álbum duplo, ao vivo, apresentando as 22 canções da turnê, nas versões físico e digital.

O filme foi gravado ao vivo, em diversos países, e traz apresentações da cantora, imagens dos bastidores e cenas inéditas. O repertório do filme e do álbum apresenta as músicas lançadas durante a década da carreira da cantora, além de clássicos de Madonna.

A turnê começou em 9 de setembro de 2015, em Montreal, no Canadá, e passou por 55 cidades, em quatro continentes, ao longo de sete meses. Madonna realizou 82 apresentações, além de show especial para fãs em Melbourne, na Austrália. A turnê arrecadou US$ 169,8 milhões, com 1.045.479 pagantes, tornando-se a turnê feminina de maior sucesso na história da Billboard Boxscore, com mais US $ 1,31 bilhão em ingressos vendidos ao longo de sua duração.