Madonna lança álbum 'Hard Candy' via celular

A cantora Madonna, famosa por não disponibilizar suas músicas na internet, se tornará a primeira artista a lançar um álbum via celular antes de divulgá-lo nas lojas, informou nesta terça-feira, 18, a versão online do jornal Times. Madonna, que está novamente enfrentando rumores sobre uma crise em seu casamento com Guy Ritchie, anunciou que tem planos para permitir que consumidores da empresa Vodafone, na Europa, façam downloads de seu novo álbum, Hard Candy, em seus celulares uma semana antes do lançamento, em 28 de abril. A primeira música do disco, 4 Minutes, já está disponível. A decisão é parecida com a tomada pelo produtor de R&B Timbaland nos Estados Unidos no mês passado, e marca um distanciamento da posição de Madonna em relação aos serviços de música digital há alguns anos, quando ela era uma das diversas celebridades a se opor à disponibilização de suas músicas na internet, temendo que isso significaria "o fim do álbum". Detalhes sobre o lançamento do novo disco de Madonna vieram à tona junto com rumores de uma crise em seu casamento com Guy Ritchie. A porta-voz da artista negou nesta terça-feira, 18, qualquer boato sobre uma possível separação do casal. Em 2006, ao completarem seis anos de casamento, já haviam passado por uma crise por conta da adoção do pequeno David Banda no Maláui, segundo anunciou a revista People. "Estou encantada em poder confirmar que continuam felizmente casados", disse em comunicado Liz Rosenberg. A cantora passou as últimas semanas promovendo Hard Candy, enquanto o cineasta britânico permaneceu na Inglaterra finalizando seu novo filme, RocknRolla, gravando anúncios publicitários e trabalhando em roteiros cinematográficos. Rosenberg esclareceu que os dois se encontram agora "alegremente em Londres de novo". "Tudo está ótimo na família Ritchie". Em 2006, o casal enfrentou uma crise no relacionamento e chegou até a fazer terapia conjunta. Segundo divulgado pela imprensa britânica na época, a situação foi agravada quando Madonna decidiu adotar o menino africano David Banda, contrariando a vontade de Ritchie. A cantora americana se casou com o diretor do cinema britânico em dezembro de 2000, poucos meses depois do nascimento do filho do casal, Rocco. A pop star já tinha uma filha, Lourdes, fruto de seu relacionamento com o personal trainer Carlos Leon.